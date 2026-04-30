adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
30.04.2026 14:04:44
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet adidas-Aktie mit Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Nick Anderson hat eine ausführliche Untersuchung des adidas-Papiers durchgeführt.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Kampagne für die Fussball-WM 2026 sei erfolgreich gestartet, schrieb Nick Anderson am Donnerstag angesichts überraschend guter Ergebnisse im ersten Quartal.
Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von adidas befand sich um 13:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.4 Prozent auf 147.25 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 29.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 289’973 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 12.9 Prozent ein. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu adidas
|
13:07
|adidas-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
12:34
|adidas-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
11:34
|adidas-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|13:10
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:44
|adidas Buy
|UBS AG
|10:43
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|13:10
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:44
|adidas Buy
|UBS AG
|10:43
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|12:18
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:44
|adidas Buy
|UBS AG
|10:43
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|29.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:10
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX mit Gewinnen - Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Zuschlägen. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag vermehrt auf rotem Terrain.