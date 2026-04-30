Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet adidas-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Kampagne für die Fussball-WM 2026 sei erfolgreich gestartet, schrieb Nick Anderson am Donnerstag angesichts überraschend guter Ergebnisse im ersten Quartal.

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Das Papier von adidas befand sich um 13:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.4 Prozent auf 147.25 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 29.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 289’973 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 12.9 Prozent ein. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:44 / GMT

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