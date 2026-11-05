Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet HOCHTIEF-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Das Wachstum des Baukonzerns beschleunige sich, doch die Zielsetzungen blieben unverändert, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für sich gesehen sei das dritte Quartal also sehr stark gewesen, der Ausblick jedoch impliziere eine Abkühlung im Schlussquartal.

Aktienauswertung: Die HOCHTIEF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:16 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.3 Prozent auf 359.00 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 37.33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 70’514 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 8.1 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.