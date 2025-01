Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rückversicherers zählt für Analyst Philip Kett zu den wenigen in der Branche, die über den gesamten Zyklus hinweg und unter nahezu allen Marktbedingungen im Depot bleiben könne. Die Rückversicherungspreise dürften ihren Höhepunkt nun erreicht haben, schrieb Kett in der am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher gehe er davon aus, dass die Fähigkeit des Konzerns, Gewinn und Kapitalrenditen zu steigern, es der Aktie ermöglichen werde, ihren Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Mitbewerbern zu verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.5 Prozent auf 248.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18’241 Hannover Rück-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 3.0 Prozent. Die kommenden Q4 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht.

