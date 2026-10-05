Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius SE konnte um 12:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.4 Prozent auf 44.26 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 24.28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 128’148 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 9.6 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.