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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Deutsche Börse-Analyse im Fokus 05.10.2026 12:58:44

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Deutsche Börse
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. London Stock Exchange hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 12:41 Uhr 0.3 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14.54 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 59’258 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 31.0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com
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