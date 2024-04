Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet adidas-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Höhere Prognosen des Sportmodekonzerns für 2024 wertete Analyst James Grzinic in einer ersten Einschätzung am Dienstag nicht als Überraschung. Ein bislang vorsichtiger Ausblick von Adidas habe eine "Auffrischung" gebraucht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 08:02 Uhr sprang die adidas-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0.6 Prozent auf 210.00 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 11.90 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 400 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 13.8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

