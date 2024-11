Neue Analyse: DZ BANK bewertet Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Aktien von Vonovia mit einem fairen Wert von 39 Euro auf "Kaufen" belassen. Nach schwieriger Phase ab 2022 schalte der Immobilienkonzern im Jahr 2025 wieder in den Wachstumsmodus, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 0.3 Prozent im Minus bei 28.94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 333’396 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 1.4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 09:54 / MEZ



