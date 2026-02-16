|Bewertung im Blick
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Hold
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Zurich Insurance-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Kailesh Mistry.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Er rechnet mit einem Ergebnis je Aktie (Core EPS) von 45,30 Franken und einer Dividende je Aktie von 30 Franken.
Aktienbewertung im Detail: Die Zurich Insurance-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 12:03 Uhr wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1.5 Prozent auf 560.40 CHF nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2.61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 47’511 Zurich Insurance-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 6.9 Prozent zurück. Am 19.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
