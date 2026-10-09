Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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09.10.2026 13:13:44
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa unterzogen.
Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 28. Oktober sehe er im Chinageschäft sowie in der Zusammensetzung des Modellportfolios weiterhin die grössten Belastungsfaktoren, schrieb Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem sollten die gestiegenen Rohmaterialkosten die Profitabilität belasten. Er rechnet daher mit einer operativen Marge (Ebit) im Autogeschäft unter den angestrebten 3 bis 5 Prozent.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:57 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.4 Prozent auf 39.19 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 78.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 642’935 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 30.2 Prozent nach. Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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