Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Givaudan-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 4500 auf 4400 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit Ende 2023 hätten sich die Umsätze der Duft- und Aromastoffhersteller im Segment Düfte und Schönheit kräftig erholt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier könne sich das Wachstum nun allerdings abkühlen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Givaudan-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:50 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 4’244.00 CHF. Also weist das Papier noch Spielraum von 3.68 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 3’104 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 23.9 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:06 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.