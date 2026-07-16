Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen und die neuen Jahresziele des Chemiekonzerns erschienen konservativ, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht strukturelle Geschäftstreiber, die ihre Wirkung entfalteten.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.9 Prozent auf 48.39 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 24.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359’652 BASF-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 13.6 Prozent. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET



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