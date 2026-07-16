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Aktienempfehlung 16.07.2026 10:52:44

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Buy

Die BASF-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen und die neuen Jahresziele des Chemiekonzerns erschienen konservativ, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht strukturelle Geschäftstreiber, die ihre Wirkung entfalteten.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.9 Prozent auf 48.39 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 24.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359’652 BASF-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 13.6 Prozent. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Short 14’857.79 19.92 SY7BHU
Short 15’158.16 13.96 S6B03U
Short 15’733.84 8.96 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’210.74 16.07.2026 10:34:31
Long 13’696.25 19.51 SYB31U
Long 13’388.70 13.83 SNB4VU
Long 12’831.63 8.96 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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