Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
13.01.2026 10:13:44
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig, der das Siemens Healthineers-Papier näher betrachtet hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,90 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:55 Uhr 0.5 Prozent auf 47.21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 12.05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60’922 Siemens Healthineers-Aktien. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
|Kaum Veränderungen: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel nach, während sich der deutsche Leitindex zunächst wenig bewegt. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.