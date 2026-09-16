Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das grösste Ergebnispotenzial.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:36 Uhr 0.3 Prozent auf 259.70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 27.07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99’075 Siemens-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 10.9 Prozent nach oben. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.