Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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23.07.2026 11:43:44
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Givaudan-Aktie mit Underperform
Bernstein Research-Analyst Victoria Nice hat sich intensiv mit dem Givaudan-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:27 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 5.9 Prozent auf 3’182.00 CHF ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9.30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 8’027 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 3.9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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