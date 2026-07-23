Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Givaudan-Aktie mit Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 5.9 Prozent auf 3’182.00 CHF ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9.30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 8’027 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 3.9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC



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