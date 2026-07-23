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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Aktie im Blick 23.07.2026 11:43:44

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Givaudan-Aktie mit Underperform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Givaudan-Aktie mit Underperform

Bernstein Research-Analyst Victoria Nice hat sich intensiv mit dem Givaudan-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Givaudan
3205.85 CHF -5.49%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 5.9 Prozent auf 3’182.00 CHF ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9.30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 8’027 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 3.9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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