Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Daimler Truck-Aktie wies um 13:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 41.47 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 27.66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 388’898 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 11.1 Prozent. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 19.03.2026 präsentieren.

