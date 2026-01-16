Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’434 -0.3%  SPI 18’551 -0.2%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’286 -0.3%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 6’016 -0.4%  Gold 4’607 -0.2%  Bitcoin 76’573 -0.3%  Dollar 0.8019 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Suche...
Plus500 Depot

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rating im Fokus 16.01.2026 13:19:44

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine ausführliche Untersuchung des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Daimler Truck
38.64 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Daimler Truck-Aktie wies um 13:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 41.47 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 27.66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 388’898 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 11.1 Prozent. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 19.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Daimler Truck AG,Daimler Trucks