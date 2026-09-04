Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 598 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Grossschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 10:56 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 525.60 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13.77 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 46’380 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 2.0 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.