Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne hält es für verständlich, dass die Aktien des Lkw-Bauers ihre zunächst negative Reaktion auf den Quartalsbericht in der vergangenen Woche inzwischen mehr als aufgeholt hätten, wie er am Mittwochabend schrieb. Zulieferprobleme dürften sich zum Jahresende weitgehend erledigt haben, das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv und das Fracht-Umfeld in Nordamerika bessere sich. Zudem erwähnt Dagorne Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt solide Dynamik in Europa. Seine Schätzungen hat er allerdings leicht gekappt.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:12 Uhr 0.7 Prozent im Minus bei 42.05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 37.93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 377’849 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 17.8 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 12.03.2027 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT



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