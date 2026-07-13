Neue Allianz für KI-Rechenzentren: Infineon und LS Electric kooperieren bei Gleichstromtechnik - Aktie gibt nach

Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.

Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 71,05 Euro.

DJG/uxd/mgo

Dow Jones Newswires