Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037
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13.07.2026 10:52:00
Neue Allianz für KI-Rechenzentren: Infineon und LS Electric kooperieren bei Gleichstromtechnik - Aktie gibt nach
Infineon und der koreanische Konzern LS Electric wollen gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation entwickeln.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.
Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.
Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 71,05 Euro.
DJG/uxd/mgo
Dow Jones Newswires
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