Neuca hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 12.62 PLN gegenüber 13.26 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3.68 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 5.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.49 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch