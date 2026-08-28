Neuca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neuca hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.88 PLN gegenüber 4.36 PLN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.57 Milliarden PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.27 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch