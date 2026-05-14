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Mehr verdient 14.05.2026 11:16:00

Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn - Aktie zieht an

Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn - Aktie zieht an

Der britische Netzbetreiber National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn zugelegt.

National Grid
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Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den zwölf Monaten bis Ende März um sechs Prozent auf 5,68 Milliarden britische Pfund (6,55 Mrd Euro), wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das ist etwas weniger als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Der Umsatz ging 2025/26 im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 17,69 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich verdienten die Briten 3,86 Milliarden Pfund - nach 3,45 Milliarden vor einem Jahr. Für den Aktienkurs ging es am Morgen um 1,2 Prozent auf 1.291,50 Pence nach oben.

Das Unternehmen will, wie bekannt, weiterhin reichlich Geld investieren, um das staatlich regulierte Geschäft auszubauen. In den kommenden fünf Jahren sollen mindestens 70 Milliarden Pfund in das Geschäft gesteckt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien 11,6 Milliarden Pfund investiert worden, erklärte National Grid-Chefin Zoe Yujnovich laut Mitteilung.

Die Aktie von National Grid zeigt sich an der Börse in London zeitweise 2,31 Prozent höher bei 1'305,50 Pence.

LONDON (awp international)

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