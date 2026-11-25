Netz Hotels hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 10.0 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.6 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch