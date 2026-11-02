Netyear Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Netyear Group äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14.61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 791.3 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 966.6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch