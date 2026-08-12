Networth Stock Broking gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Networth Stock Broking präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.70 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5.76 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.45 Prozent auf 910.5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 983.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch