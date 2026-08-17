Network zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Network präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.37 Prozent auf 536.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 555.2 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch