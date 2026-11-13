Network People Services Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Network People Services Technologies veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.34 INR. Im Vorjahresviertel waren 5.00 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 677.4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Network People Services Technologies einen Umsatz von 466.8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch