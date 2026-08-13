Network People Services Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Network People Services Technologies hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.26 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.71 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Network People Services Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 564.8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 336.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch