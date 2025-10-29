Network Media Group Aktie 13503559 / CA64128U1066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.10.2025 01:47:49
Network Media Chairman Ali Pejman Retires
(RTTNews) - Network Media Group Inc. (NETWF, NTE.V) announced that Ali Pejman has retired as Chairman of the Board of Directors, effective immediately.
Pejman joined Network's Board in October 2019. He served as an Executive Producer on two of Network's most celebrated productions: the Emmy-nominated Sly Lives! (The Burden of Black Genius), which premiered at the 2025 Sundance Film Festival and launched on Hulu in partnership with Disney's Onyx Collective under the direction of Academy Award winner Ahmir "Questlove" Thompson, and Sidney, produced with Oprah Winfrey and directed by Reginald Hudlin for Apple TV+, which premiered at TIFF 2022 and received numerous accolades, including Best Documentary from the African American Film Critics Association and Outstanding Directing from the NAACP Image Awards.
Nachrichten zu Network Media Group Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Network Media Group Inc
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckte am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegte. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.