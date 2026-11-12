Neturen vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neturen hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15.01 JPY, nach 8.92 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neturen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch