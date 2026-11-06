Nettlinx: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nettlinx veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2.180 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.31 Prozent auf 48.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53.3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch