NetSuite accompagne les entreprises françaises à stimuler leur croissance

Une nouvelle solution Cloud, un accompagnement pour les organisations à but non lucratif et un nouveau programme partenaire pour aider les entreprises françaises à passer à la vitesse supérieure.

PARIS, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- SuiteConnect -- Oracle NetSuite a présenté lors de sa conférence annuelle de nouvelles innovations et une nouvelle initiative en matière d'engagement partenaires pour aider les entreprises françaises à accélérer leur développement et à garder une longueur d'avance face à la concurrence. Les dernières innovations de la plate-forme NetSuite comprennent notamment une nouvelle solution SuiteSuccess conçue pour permettre aux petites entreprises et organisations à but non lucratif en pleine croissance en France de gérer leurs processus métier depuis un système unique. Le nouveau programme de partenariats aidera les partenaires NetSuite nouveaux et existants à répondre à la demande croissante en matière de systèmes ERP Cloud et à accélérer ainsi la performance de leurs clients en matière de gestion globale.

« Les entreprises françaises sont confrontées à une concurrence accrue, à la transformation des attentes des clients et à la pression d'une croissance à la fois locale et internationale », a déclaré Nicky Tozer, VP EMEA d'Oracle NetSuite. « L'an dernier, nous nous sommes engagés à aider les entreprises françaises à tirer rapidement parti de notre plateforme pour obtenir la visibilité, le contrôle et l'agilité nécessaires pour relever leurs défis et stimuler leur croissance. Ces mises à jour soulignent notre engagement à fournir à nos clients et partenaires en France un véritable modèle de croissance. »

SuiteSuccess est une solution de cloud computing préconfigurée pensée pour que les entreprises puissent rapidement profiter des avantages Cloud en seulement 45 jours. Avec la nouvelle édition « SuiteSuccess Starter », les clients NetSuite en France peuvent rapidement initier leurs activités grâce à des KPIs, des workflows, des rappels, des rapports et des tableaux de bord préconfigurés et accessibles à l'ensemble des rôles au sein de l'entreprise. Cet outil leur apporte la visibilité, le contrôle et l'agilité nécessaires pour développer leur activité et libérer ainsi tout leur potentiel.

Pour aider les organisations à but non lucratif et les entreprises sociales de toutes tailles à profiter rapidement et facilement des dernières technologies du Cloud Computing, NetSuite lance son programme « Social Impact » en France. Depuis 2006, le programme NetSuite Social Impact a accompagné plus de 1 500 organismes à but non lucratif à rationaliser leurs processus opérationnels et à concentrer leur temps et leurs ressources sur leur mission principale. Le programme NetSuite Social Impact permettra aux associations en France de bénéficier de trois axes majeurs :

Suite Donation : s'appuyant sur des décennies d'expertise dans ce domaine, Suite Donation s'assure que les associations sont en mesure d'obtenir de manière transparente et quasi immédiate de la valeur qui favorisera leur croissance.

: s'appuyant sur des décennies d'expertise dans ce domaine, Suite Donation s'assure que les associations sont en mesure d'obtenir de manière transparente et quasi immédiate de la valeur qui favorisera leur croissance. Suite Pro Bono : permet aux associations de participer à des projets avec nos employés pour les aider dans leur mission. En effet, il s'agit d'avoir un encadrement par des bénévoles qui sont employés de NetSuite. Le programme permet de donner une variété de conseils dans les domaines allant du marketing à la gestion financière.

permet aux associations de participer à des projets avec nos employés pour les aider dans leur mission. En effet, il s'agit d'avoir un encadrement par des bénévoles qui sont employés de NetSuite. Le programme permet de donner une variété de conseils dans les domaines allant du marketing à la gestion financière. Suite Capacity : aide les associations à partager des pratiques exemplaires et à apprendre les uns des autres en offrant des ressources et des possibilités de formation allant du conseil à une certaine pédagogie qui renforcent la confiance, les compétences et le succès sur NetSuite.

Afin d'aider les nouveaux partenaires (et ceux existants en France) à répondre à la demande croissante de systèmes ERP dans le Cloud, NetSuite a également lancé son programme de partenariats SuiteLife en France. SuiteLife propose un ensemble complet de ressources, de formations certifiées et d'outils qui permettent aux partenaires NetSuite de développer une expertise dans des fonctions commerciales, des domaines de produits et de secteurs spécifiques. Avec SuiteLife, les partenaires NetSuite en France peuvent rapidement et facilement acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires pour aider les clients à accroître leur performance, à se différencier et à développer leurs activités.

Lojelis, cabinet de conseil et services technologiques en France, a récemment rejoint le programme SuiteLife :

« SuiteLife a permis à notre équipe de se familiariser rapidement avec l'environnement NetSuite »,a déclaré Arnaud Dugenne, Directeur général de Lojelis. Chez lojelis, nous développons nos offres pour aider les entreprises françaises à tirer parti de NetSuite, en vue d'accélérer leur croissance. Nos clients bénéficient également de notre expertise dans les domaines de la finance, de la supply chain et de la gestion de projets.

