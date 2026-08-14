NETSTARS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NETSTARS hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 3.92 JPY gegenüber 4.95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch