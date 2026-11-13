NETSTARS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NETSTARS hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.51 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.22 Milliarden JPY gegenüber 1.21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch