Netsol Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netsol Technologies hat am 29.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netsol Technologies -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.4 Millionen USD – ein Plus von 11.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netsol Technologies 16.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.250 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.060 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Netsol Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66.09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 61.39 Millionen USD in den Büchern gestanden.

