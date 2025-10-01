|
01.10.2025 06:37:00
Netsol Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Netsol Technologies hat am 29.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netsol Technologies -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.4 Millionen USD – ein Plus von 11.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netsol Technologies 16.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.250 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.060 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Netsol Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66.09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 61.39 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerMöglicher US-Shutdown im Blick: US-Börsen letztlich dennoch im Plus -- SMI und DAX schliessen freundlich -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag Gewinne zu sehen. Die US-Börsen legten im Dienstagshandel moderat zu. In Fernost waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}