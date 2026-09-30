Netsol Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Netsol Technologies hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.7 Millionen USD – ein Plus von 12.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netsol Technologies 18.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0.250 USD. Im Vorjahr hatte Netsol Technologies ebenfalls ein EPS von 0.250 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12.53 Prozent auf 74.37 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 66.09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch