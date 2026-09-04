Netskope A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Netskope A lud am 02.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 220.5 Millionen USD – ein Plus von 29.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netskope A 170.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch