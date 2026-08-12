Netripples Software vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Netripples Software hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Netripples Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.48 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch