Netmarble Games gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Netmarble Games hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 749.20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 717.64 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch