Netmarble EMEA établit un partenariat avec Forte pour définir les futures normes de fonctionnement des jeux

Intégration d'un service de jeu innovant reposant sur la technologie des chaînes de blocs dans ses titres actuels et futurs

ISTANBUL, 25 mars 2020 /CNW/ - Netmarble EMEA, le principal éditeur de jeux en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Forte, un innovateur dans la mise au point de technologies de chaînes de blocs.

Dans le cadre de ce partenariat, Netmarble EMEA intégrera d'innovantes technologies dans les jeux les plus célèbres actuellement disponibles en Turquie, grâce aux plateformes de chaînes de blocs ouvertes et faciles à utiliser de Forte.

La plateforme de chaînes de blocs de Forte est conçue pour être gratuite, ouverte et fonctionner sur n'importe quelle plateforme de jeu. Elle tire parti des protocoles ouverts comme Ethereum et Interledger pour respectivement faciliter la création d'actifs dans le jeu que possèdent les joueurs et permettre des échanges trans-chaînes. Au fur et à mesure qu'elle gagnera en maturité, la plateforme se décentralisera pour devenir la propriété et passer sous le contrôle de l'ensemble de la communauté des jeux plutôt que d'une seule entreprise.

Netmarble EMEA, situé à Istanbul (Turquie), est le chef de file du secteur du jeu en Turquie et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord grâce à une coopération proactive avec différents studios de développement de jeux sur les plateformes conçues pour les appareils mobiles et les ordinateurs personnels.

De plus amples renseignements sur ce partenariat et sur les innovations à venir dans sa gamme de jeux seront publiés ultérieurement.

À propos de Netmarble EMEA

Netmarble EMEA est le principal éditeur de jeux en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique, avec plus de 50 millions de joueurs enregistrés. Netmarble EMEA publie des jeux 2.0 tout public, en collaborant avec les meilleurs studios de développement indépendants en Turquie, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tout en proposant des services d'assurance qualité, de commercialisation, d'adaptation au contexte local, de relations publiques et d'informatique pour des jeux à succès comme Marvel Future Fight, Seven Nights et Lineage 2 Revolution. Netmarble EMEA soutient le développement de la culture du jeu dans la région en offrant un divertissement de premier plan et des possibilités de socialiser grâce à l'un des portails de jeux les plus fréquentés de la région, www.joygame.com. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.netmarbleemea.com.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation s'attache à divertir un public familial et mondial en offrant des expériences de jeu uniques sur portable. Fondée en 2000 en Corée du Sud, Netmarble figure parmi les compagnies de jeu mobile ayant la plus forte croissance et se classe régulièrement parmi les meilleurs développeurs et éditeurs de jeux pour mobiles au monde. Avec plus de 6 000 employés, Netmarble produit et gère certains des jeux mobiles les plus populaires, dont Lineage 2 : Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Everybody's Marble et Seven Knights. Société mère de Kabam - l'un des principaux éditeurs de jeux mobiles massivement multijoueur gratuits -, plus grand actionnaire de Jam City - l'un des principaux éditeurs de jeux sociaux grand public - et l'un des principaux actionnaires de BigHit Entertainment - une société de production musicale et de gestion d'artistes -, Netmarble a un partenariat stratégique avec CJ ENM Corporation - la plus grande entreprise de divertissement d'Asie; Tencent Holdings - la plus grande entreprise de l'Internet en Asie; et NCsoft - une importante entreprise de jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Pour de plus amples renseignements, visitez http://company.netmarble.com

SOURCE Netmarble EMEA