Netlist stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netlist hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.22 USD gegenüber -0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 105.1 Millionen USD gegenüber 42.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch