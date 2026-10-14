Netflix: Videostreamingdienst streicht rund tausend Jobs

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14.10.2026 20:26:00

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Beim Streamingkonzern Netflix sollen weltweit sechs Prozent der Stellen wegfallen. Die Chefs begründen das mit Disziplin und Prioritätensetzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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