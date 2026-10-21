Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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21.10.2026 07:47:00
Netflix: Umsatz wächst langsamer, Aktivität der Nutzer sinkt
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21.10.26
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21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix verbilligt sich am Mittwochabend (finanzen.ch)
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21.10.26
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21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
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|05.12.25
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Netflix am 21.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.