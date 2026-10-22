Netflix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Netflix hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27.18 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.24 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19’309.08 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 24.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15’463.56 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch