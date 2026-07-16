Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’267 -0.3%  SPI 20’069 -0.2%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’915 -0.3%  Euro 0.9253 0.0%  EStoxx50 6’284 0.3%  Gold 3’973 -2.1%  Bitcoin 51’861 -0.5%  Dollar 0.8088 0.0%  Öl 84.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach IPO der SpaceX-Aktie: Traumrendite oder Falle für Privatanleger?
Netflix-Aktie tiefer: Umsatzwachstum verfehlt Erwartungen - Gewinn springt an
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Zweiter Verlusttag in Folge: Gewinnmitnahmen drücken Aktien von Micron, Intel, AMD & Co.
Analysten bleiben auch nach Übernahmeangebot für PayPal in Wartestellung
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.07.2026 23:05:17

Netflix Q2 Profit Rises

Netflix
59.13 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Streaming giant Netflix Inc. (NFLX) on Thursday reported higher second-quarter earnings and revenue, driven by membership growth, pricing actions and rising advertising revenue.

Second-quarter net income increased to $3.40 billion or $0.80 per share, from $3.13 billion or $0.72 per share a year ago.

Revenue rose 13% to $12.56 billion from $11.08 billion last year, in line with the company's guidance.

Operating income climbed to $4.19 billion from $3.77 billion a year earlier, while operating margin was 33.4%, compared with 34.1% in the prior-year quarter.

By region, revenue increased 10% in the U.S. and Canada, 14% in Europe, the Middle East and Africa, 21% in Latin America and 16% in Asia-Pacific.

For the third quarter, Netflix expects revenue of $12.86 billion, operating income of $4.27 billion, net income of $3.45 billion and earnings per share of $0.82.

The streaming giant narrowed its full-year 2026 revenue forecast to $51.0 billion-$51.4 billion, while reaffirming its operating margin outlook of 31.5%.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1147 19.03.2027 157976484
Long 12.0514 18.12.2026 153331368
Long 196.8819 18.09.2026 151636733
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.635 11.87 157780053
Long 11.3561 5.38 157976859
Long 23.6207 0.73 158726543
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4892 11.38 157781538
Short 10.545 5.67 158150665
Short 13.7359 3.49 158726121
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.31 118442754
Long 10 0.48 157335329
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten