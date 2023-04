Netflix mit mauem Jahresauftakt - Nutzerwachstum enttäuschend

LOS GATOS (awp international) - Der Streaming-Riese Netflix ist verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal steigerte der Online-Videodienst die Kundenzahlen um 1,75 Millionen auf 232,5 Millionen Nutzerkonten, wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Experten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs gerechnet. Auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr fiel durchwachsen aus. Anleger liessen die Aktie nachbörslich zunächst um neun Prozent fallen. Der Kurs erholte sich aber rasch wieder etwas.

Den Umsatz steigerte Netflix in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um knapp vier Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sank dennoch um rund 18 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Ausserdem gab Netflix am Dienstag bekannt, seinen DVD-Verleih nach rund 25 Jahren einzustellen. Der Versand per Post war das ursprüngliche Geschäftsmodell des 1997 gegründeten Unternehmens. Im Streaming-Zeitalter spielte es aber ohnehin kaum noch eine Rolle. Netflix begründete das Aus mit der geringen Nutzung des Services./hbr/DP/he