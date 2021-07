Netflix holt erfahrenen Spieleexperten an Bord - Netflix-Aktie im Plus

Börse aktuell - Live Ticker

Die US-Börsen präsentieren sich im Donnerstagshandel mit minimalen Abschlägen. Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Verluste zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt verliert im Donnerstagshandel an Boden. Keine einheitliche Richtung fanden am Donnerstag die grössten Börsen in Fernost.