Netflix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Netflix hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.22 CAD gegenüber 0.810 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.02 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.03 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch