Netflix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Netflix hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.590 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 11.64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch