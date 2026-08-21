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21.08.2026 06:06:00

Netflix-Aktie: Vier Gründe, die für einen Einstieg sprechen

Netflix
63.24 CHF -1.29%
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Netflix schwächelt beim Abowachstum, die Börse hat sich abgewendet. Doch der Streamingdienst kann ein hochprofitables Margenwunder werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4563 18.09.2026 159033036
Long 11.659 19.03.2027 156468959
Long 320.622 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.205 10.65 158786660
Long 8.2211 8.76 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2257 12.29 156738808
Short 9.8653 6.45 157049098
Short 20.0389 1.41 157781538
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.02 118442754
Long 10 -21.31 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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06:52 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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Short 14’922.42 19.68 SGBJ3U
Short 15’217.02 13.88 SQBT1U
Short 15’789.18 8.92 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’309.45 21.08.2026 11:38:33
Long 13’743.20 19.96 SYB31U
Long 13’434.59 13.95 SHB7NU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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