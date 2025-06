Netflix-Aktie setzt Rekordrally fort

Am Donnerstag kletterten die Anteile des Streaminganbieters um bis zu 1,8 Prozent auf etwas mehr als 1'262 US-Dollar. Damit bauten sie ihr Jahresplus auf mehr als 40 Prozent aus. An der NASDAQ zeigen sich die Papiere im Anschluss zeitweise bei 1.248,74 US-Dollar noch um 0,73 Prozent höher. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert von Netflix um 94 Prozent auf fast 540 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Der Technologieauswahlindex Nasdaq 100 legte in der Zeit lediglich um 14 Prozent zu.

Das Unternehmen hatte zuletzt mit einem laut Experten "unfassbaren" Wachstum der Abonnentenzahl überzeugt. "Wir dachten, es sei ein Tippfehler", schrieben die Analysten um Laurent Yoon von Bernstein Research im Januar als Redaktion auf die Jahreszahlen. Netflix habe wieder einmal alle Erwartungen übertroffen und die Netto-Neuzugänge "weit über die unvernünftigste Abonnentenprognose hinaus gesteigert".

Im Zuge der positiven Jahreszahlen und vielen positiven Analystenstimmen war der Kurs im Februar erstmals über die Marke von 1.000 Dollar geklettert. Im April fiel der Kurs im Mini-Crash infolge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump fast bis auf 800 Dollar zurück. Seitdem geht es wieder stetig bergauf.

Das Netflix-Papier liess das Zwischentief noch schneller hinter sich als den Rückschlag rund um den Jahreswechsel von 2021 auf 2022. Damals war der Kurs binnen eines halben Jahres um rund drei Viertel auf gerade mal noch 162 Dollar eingebrochen. Neben einer allgemeinen Schwäche der Techwerte hatten Sorgen in puncto Geschäftsentwicklung belastet: Abo-Zahlen hatten teils massiv enttäuscht. All das ist mittlerweile vergessen.

Langfristig gesehen ist das Papier einer der erfolgreichsten Technologietitel. In den vergangenen 20 Jahren kletterte der Kurs auf rund das 600-fache. Ähnlich hohe Gewinne kann im Nasdaq 100 nur das Papier von NVIDIA aufweisen, das in den vergangenen Jahren massiv vom KI-Boom profitierte.

Netflix wurde 2002 an die Börse gebracht. Der Platzierungspreis hatte 15 Dollar betragen. Bereinigt um Aktiensplits lag dieser bei etwas mehr als einem Dollar. Wer damals 1.000 Dollar investiert hatte, kommt nun rein rechnerisch auf ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar.

Trotz der zuletzt massiven Kursgewinne empfiehlt nach wie vor der Grossteil der Experten das Papier zum Kauf. 45 der 62 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten raten nach wie vor zum Einstieg. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel mit 1.175 Dollar unter dem aktuellen Niveau, auch wenn viele der Experten ihre Ziele in den vergangenen Wochen erhöht haben.

So hatte am Dienstag Jefferies-Analyst James Heaney sein Kursziel auf 1.400 Dollar angehoben. Er zählt mit Blick auf die Kursentwicklung zu den grössten Optimisten. Kurstreiber sind seiner Einschätzung nach Preiserhöhungen in den USA und gute Inhalte. Das Aufwärtspotenzial der Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 zunehmen, schrieb er in seiner Studie.

Auch UBS-Experte John Hodulik hob sein Kursziel diese Woche an - und zwar gleich um 300 Dollar auf 1.450 Dollar. Die Anlagestory schalte einen Gang höher, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch. Sowohl die langfristigen Trends als auch die Wettbewerbsentwicklung blieben günstig für den Streamingdienst. Der Abschwung traditioneller TV-Unterhaltung beschleunige sich.

/zb/gl/men

NEW YORK (awp international)